Per chi ha voglia di riscoprire in sicurezza i percorsi e i panorami delle nostre colline, i luoghi e le tante cose belle che il territorio di Imola e Faenza ancora può offrire, arriva A piedi e in bici con Imola Faenza Tourism Company nel territorio del Nuovo Circondario Imolese e dell’Unione della Romagna Faentina.

Ogni sabato, dal 9 settembre al 4 novembre, si potrà partecipare ad escursioni condotte da una guida esperta, che porterà i partecipanti tra panorami incredibili, raccontando storie e segreti legati ai luoghi. Ogni escursione inoltre, a piedi o in bici, è arricchita da un’esperienza di “gusto” con una proposta appositamente studiata.

Il calendario:

9 SETTEMBRE – Ore 9

Tra vigne e calanchi

Pedalata sulle colline della Serra a Castel Bolognese caratterizzate dal paesaggio lunare dei calanchi che si alternano alle vigne. Degustazione rinforzata alla Tenuta Masselina con l’eccellenza dei vini romagnoli.

16 SETTEMBRE – Ore 9

Chi era Ottone di Banzole?

Lo scopriamo nel percorso sui gessi della Riva di San Biagio

Escursione lungo lo spettacolare crinale della Riva di San Biagio, uno tra i luoghi più belli della Vena del Gesso Romagnola. Al termine pranzo alla Locanda il Cardello di Casola Valsenio e visita alla Casa Museo Oriani.

23 SETTEMBRE – Ore 8.45

Di torre in torre fi no alla Via dell’Amore

Tour in bici tra la Rocca di Riolo Terme, la Torre del Marino, la Rocca di Brisighella, la Torre di Oriolo dei fichi: tocchi di storia in luoghi di rara bellezza con saporita merenda presso l’agriturismo La Sabbiona.

30 SETTEMBRE – Ore 9

Il Sentiero dei Briganti

Un percorso che segue le tracce di antichi sentieri conosciuti solo dai briganti tra Romagna e Toscana. Al termine, un gustoso e ricco aperitivo presso la Rocca di Riolo Terme.

7 OTTOBRE – Ore 16.15

Segreti e misteri di Borgo Crivellari

Un antichissimo borgo, rimasto intatto per secoli, costruito interamente in gesso e nel gesso, che custodisce tanti segreti. Li scopriamo con un itinerario ricco di fascino e storie, all’avvicinarsi della sera, quando tutto è ancora più misterioso… Al termine, un picinic all’aperto ci aspetta nel cuore di Borgo Crivellari.

14 OTTOBRE – Ore 10

I Gessi ed il fiume a Borgo Tossignano

Dal Centro Visite “La Casa del Fiume”, si parte per una passeggiata sulle rive del fiume, con scorci sul Ponte Bailey della seconda guerra mondiale e antichi macchinari utilizzati un tempo nelle cave di gesso della zona. Si completa l’itinerario con una degustazione di vini e prodotti tipici all’Agriturismo Le Siepi di San Giovanni, da raggiungere con un breve trasferimento in auto.

21 OTTOBRE – Ore 10

Imola-Dozza, percorso tra le dolci colline

Da Imola si pedala sulle dolci colline che portano al magico borgo medievale di Dozza con le sue opere del Muro Dipinto e alla Rocca Sforzesca che oggi ospita l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, con una sosta presso la Cantina Cenni e Assirelli per una degustazione.

28 OTTOBRE – Ore 10

Imola: Intorno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Un trekking nei dintorni dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si potrà camminare a bordo pista scoprendo il monumento ad Ayrton Senna, il parco delle Acque Minerali fino al villaggio dell’età del bronzo del Monte Castellaccio, cominciando la giornata con una ricca colazione presso il bar ristorante Carburo.

4 NOVEMBRE – Ore 10

Di valle in valle: Dozza città d’arte e Castel San Pietro Terme Città Slow

Una pedalata tra panorami mozzafiato tra Castel San Pietro Terme, nota località termale e il borgo Medievale di Dozza con i suoi Muri Dipinti. L’itinerario si conclude con una degustazione in cantina presso l’Azienda Agricola Gandolfi di Dozza.