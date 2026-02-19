Lunedì 23 febbraio, alle 21, nella biblioteca “Fuori…legge” di Piangipane, in piazza XXII giugno 1944, si terrà una serata dedicata al confronto su un decennio, quello degli anni Settanta, che ha profondamente segnato la storia politica e sociale italiana.

Sarà presentato il libro “Eppure non mi hanno mangiato. Crescere con genitori comunisti” del giornalista ravennate Marco Ortolani. Condurrà la giornalista Sofia Ferranti.

Pubblicato alcuni anni fa, il volume – ironico e autobiografico – è stato recentemente ristampato con una nuova prefazione. Un segnale evidente di quanto il racconto di Ortolani abbia saputo intercettare memorie condivise e suscitare partecipazione.

Attraverso il dialogo tra i due giornalisti e con il pubblico, l’autore ripercorrerà la propria esperienza di crescita nella cosiddetta “Romagna Rossa” degli anni ’70 e ’80: un mondo fatto di sezioni di partito, ideali solidi e forti appartenenze, che oggi può apparire lontano ma che continua a rappresentare una chiave importante per comprendere la storia recente del territorio e del Paese.

Nel corso della serata interverrà anche la poetessa Mirta Contessi, che contribuirà ad arricchire il dialogo con la lettura di alcuni brani.

Il ciclo di presentazioni del lunedì sera è promosso dal Comune e dalla biblioteca Classense e si svolge nella biblioteca “Fuori…legge” di Piangipane.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: tel. 329.7507943

Email: biblio.piangipane@classense.ra.it