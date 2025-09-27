Sabato 27 settembre, a Palazzo Milzetti, in Faenza, si svolgerà alle ore 17, l’evento “Ispirazioni dal Palazzo”, convegno dedicato alle “Figure femminili nell’Arte e nella Storia, in Romagna, tra la fine del Settecento e l’Ottocento”, promosso dalla direzione del Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna, in collaborazione con Fidapa (Federazione italiana donne nelle arti, Professioni e Affari) BPW Italy, sezioni di Ravenna, Forlì e Cesena- Malatesta.

Relatrici le rappresentanti delle tre sezioni Fidapa. Per Ravenna, parleranno: Iole di Gregorio, intervento su “Musica senza nome. L’attività musicale delle donne nella Romagna dell’Ottocento”, e Daniela Poggiali su un “Itinerario ravennate: donne e cultura nell’Ottocento”.

Per Forlì Raffaella Sintoni rappresenterà la figura storica femminile di Giorgina Saffi. Infine, per Cesena Malatesta Raffaella Candoli racconterà la vita e il successo di Marietta Alboni “enfant prodige, contralto di talento e donna di cuore”.

Si tratta di un pomeriggio che celebrerà la fine del mandato delle presidenti delle tre sezioni Fidapa della Romagna: Patrizia Graziani per Forlì, Mirella Ravaglia per Cesena Malatesta e Antonella Casadio per Ravenna che hanno deciso di coinvolgere le socie in un luogo simbolico e prestigioso come Palazzo Milzetti l’attuale Museo Nazionale dell’Età Neoclassica di Faenza.

E sarà la stessa direttrice del Museo Palazzo Milzetti , la storica dell’arte Elena Rossoni, a parlare della particolarità del luogo: un edificio neoclassico, frutto della ristrutturazione di un palazzo più antico avvenuta fra il 1792 ed il 1808 e acquistato dallo Stato nel 1974, dove vi lavorarono i maggiori artisti del neoclassicismo italiano: gli architetti Giuseppe Pistocchi e Antonio Antolini, il pittore Felice Giani e la sua nutrita schiera di collaboratori e allievi, i plasticatori Antonio Trentanove e Giovan Battista Ballanti Graziani.