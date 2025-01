Sarà un inizio di febbraio ricco di appuntamenti speciali a Palazzo Milzetti. Il Museo del Neoclassicismo sarà interessato due volte dagli eventi organizzati all’interno del programma “Faenza Neoclassica”. Come ogni mese, poi, la prima domenica biglietto gratuito per tutti i visitatori. Infine, come ormai da tradizione negli ultimi anni, in occasione di San Valentino, visita guidata speciale fra le sale del palazzo.

Sabato 1 febbraio

FAENZA NEOCLASSICA

Itinerari tra arte e bellezza

Apertura 9.00-18.30

Ore 15.00 Visita guidata

a cura dei Servizi Educativi del Museo



Il periodo neoclassico è a Faenza uno straordinario momento di vivacità culturale ed artistica: tra il 1780 e il 1820 la città assiste ad una eccezionale fioritura di edifici e alla realizzazione di dipinti, sculture, decorazioni e arredi, eseguiti da grandi artisti e botteghe artigiane di alta specializzazione, prima tra tutte quella di Felice Giani.

Di questa cultura, realizzata nel segno di un ritorno all’antico contraddistinto da creatività, eleganza e raffinatezza, rimane ancora oggi preziosa testimonianza nelle architetture e negli interni di palazzi e musei della città.

Il progetto Faenza Neoclassica: itinerari tra arte e bellezza coinvolge quattro sedi: Palazzo Milzetti, la Pinacoteca Civica, la Galleria Comunale d’Arte, con la mostra Omaggio a Felice Giani, e Palazzo Laderchi a Faenza.

In ogni sede i visitatori verranno accolti e accompagnati da una guida che illustrerà il ruolo di Felice Giani e del neoclassicismo in genere.

Gli appuntamenti nelle varie sedi sono previsti ai seguenti orari:

ore 15.00: Palazzo Milzetti

ore 16.00: Pinacoteca Civica

ore 16.45: Galleria Comunale d’Arte

Ore 17.30: Palazzo Laderchi

Le visite guidate sono gratuite. A Palazzo Milzetti e in Pinacoteca si accede con biglietto ordinario, con le tariffe vigenti (gratuito a Palazzo Milzetti per i possessori di Carta Milzetti).



Domenica 2 febbraio

#DOMENICALMUSEO

Apertura 13.30-18.30

Ingresso gratuito

Si rinnova l’appuntamento della prima domenica del mese ad ingresso gratuito, previsto in tutti i siti statali (vedi sui social #domenicalmuseo).

Domenica 9 febbraio

FAENZA NEOCLASSICA

Itinerari tra arte e bellezza

Apertura 13.30-18.30

Ore 15.00 Visita guidata

a cura dei Servizi Educativi del Museo

Domenica 16 febbraio

SAN VALENTINO

Apertura 13.30-18.30

Ore 16.30 Visita guidata

Eros, Agape, Philia. I tre volti dell’Amore

a cura dei Servizi Educativi del Museo

Il 16 febbraio Palazzo Milzetti organizza un incontro dedicato alla festa degli innamorati. Che cos’è l’amore? Sono molte le definizioni che sono state date di questo termine: chi lo definisce come una semplice attrazione, chi come uno stato d’animo, chi addirittura, in modo poetico, “il saluto tra due anime”. Il termine “Amore” ha molteplici significati, ma un unico desiderio: è il motore che ci spinge verso l’amato. L’evento, prendendo in considerazione i tre volti dell’Amore, offrirà l’occasione per una riflessione sull’importanza e la forza di tale sentimento nei miti e nei poemi eroici, narrati nelle decorazioni di Palazzo Milzetti.

Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti.

Il museo di Palazzo Milzetti è aperto nei seguenti orari:

Da Lunedì a Sabato e festivi infrasettimanali: dalle 9.00 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45)

Domenica: dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso: 17.45)

E’ possibile richiedere un’apertura straordinaria la domenica mattina, a partire dalle ore 9.00, per gruppi di almeno 15 persone, scrivendo anticipatamente all’indirizzo

drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it

Si ricorda la possibilità di acquistare la Carta Milzetti (al costo di € 10,00 per il biglietto intero e di € 4,00 per quello ridotto), un abbonamento annuale che dà diritto all’ingresso gratuito al museo e a tutti gli eventi organizzati per un anno intero dalla data di sottoscrizione.

Il museo è inserito, assieme al MIC-Museo Internazionale delle Ceramiche e alla Pinacoteca Comunale di Faenza, nel circuito della FaenzaMuseiCard, una tessera che verrà consegnata gratuitamente al visitatore nel primo dei tre musei a fronte dell’acquisto di un biglietto intero, e che permetterà poi di ottenere uno sconto di 2,00 € sul biglietto di ingresso di ognuno dei due musei successivi. La Card ha una validità di tre giorni da quello di emissione.