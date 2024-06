Torna, a partire dal 22 giugno, la rassegna “E…state al Castello 2024” a Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna, organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna in collaborazione con il consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna e le associazioni culturali Solaris, Collegium Musicum Classense, Teatro del Drago e associazione culturale castiglionese Umberto Foschi.

Il primo appuntamento è sabato 22 giugno alle 16 con la mostra “Ribelle. Una squadra, un paese. In mostra 90 anni di storia”. Sarà presente il vicesindaco del Comune di Ravenna, Eugenio Fusignani. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 30 giugno, con il seguente orario: tutti i giorni dalle 17 alle 20 e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 12.

Si prosegue poi il venerdì 28 giugno con Castel Rock. A partire dalle 18.30 si esibiranno le band giovanili della scuola di musica Mama’s Miniskin, QDS, No Really What, Smarties. A seguire, alle 21.30, concerto dei Fireball, tribute band dei Deep Purple. Ingresso ad offerta libera. Dalle 18 sarà in funzione un piccolo stand gastronomico a base di piadina romagnola.

Giovedì 11 luglio alle 17.30 appuntamento con lo spettacolo di Burattini & Figure “Il rapimento del principe Carlo” a cura del Teatro del Drago, con ingresso libero e aperto a tutti i cittadini, grandi e piccoli.

Venerdì 12 luglio alle ore 11 verrà inaugurata la mostra “La seduzione della copia” di Domenico Asioli, mentre la sera alle 21 concerto con la band I Vasconvolti, tribute band di Vasco Rossi.

Si proseguirà martedì 23 luglio alle 21 con “Qui dove il mare luccica”, spettacolo concerto di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano, Lucio Dalla, con la regia di Alessandro Braga.

Giovedì 25 luglio alle 21 I Luoghi dello Spirito e del Tempo: Un cavalier di Spagna – arpeggi ed echi d’amor infranti e spesso negati Dolci Accenti Ensemble, ingresso ad offerta libera.

Venerdì 26 luglio alle 21 appuntamento con Odisèa con Roberto Magnani e Giacomo Piermatti al contrabbasso. Drammaturgia di Roberto Magnani dal testo di Tonino Guerra, traduzione Giuseppe Bellosi produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.

La rassegna si conclude sabato 3 agosto alle 20 con Luoghi d’autore 2024 – Umberto Foschi a Cas-Cion Ad cua’ e dla’ de’ fion – “Tra storia e folclore”. Letture tratte da opere di Umberto Foschi interpretate da Alice Treossi, contributo musicale della professoressa Raffaella Benini. Esposizione di opere dei pittori Onorio Bravi, Giovanni Fabbri, Giuliano Giuliani, Vittorio Lelli (Toto), Alteo Missiroli, Augusto Ponti (Caputo)