Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca pochissimo al NOAM Faenza Film Festival, il festival cinematografico della città che vede la sua seconda edizione dal 23 al 27 ottobre 2024 e che porta nuovamente in Romagna grandi film e ospiti internazionali. I numeri per 5 giorni di programmazione sono importanti: 19 lungometraggi, 6 sezioni, 3 ospiti internazionali e tantissimi eventi tra talk, mostre e serate speciali.

Come spiega il direttore artistico Andrea Valmori: “In un periodo difficilissimo per il territorio, promuovere un festival nuovo e così ambizioso come taglio culturale può sembrare un’operazione per certi versi iperbolica. Il nostro staff lavora da due anni a questa nuova edizione e avere a Faenza 8 prime nazionali, di cui 6 in concorso, e ben 3 ospiti internazionali credo faccia ben sperare non solo per il futuro di NOAM ma anche per il ruolo che esso può giocare nel contesto turistico e di attivismo giovanile del territorio. Il festival infatti è il risultato del supporto con patrocinio e contributo da parte del Comune di Faenza e del Sindaco Massimo Isola e del nostro principale partner LA BCC ravennate imolese forlivese, ma in larghissima parte è bene ricordare che NOAM si finanziati con risorse esterne al contesto regionale come i finanziamenti dell’Unione Europea legati ad Erasmus+ e il piano Cinema e immagini per la scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.”

La selezione ufficiale della seconda edizione del NOAM quest’anno infatti comprende tre sezioni: NOAM CONCORSO (che presenta opere in anteprima provenienti da Canada, Messico e USA), NOAM EXTRA (che propone film nuovi presentati fuori concorso) e NOAM LAB (che mostra i cortometraggi in competizione).

A queste tre sezioni si aggiungono NOAM ANTEPRIMA (film che anticipano il festival), NOAM SPECIAL (che comprende la retrospettiva dedicata al regista premio alla carriera Tim Sutton) e NOAM CLASSIC (con alcuni intramontabili capolavori, pietre miliari della storia del cinema).

Fra i film in concorso segnaliamo fin da ora la prima nazionale di The Line di Ethan Berger, un thriller coming of age che si svolge nell’ambiente universitario e che mette in scena quell’eccitazione dell’essere giovani e i pericoli del vivere senza paura delle conseguenze, con un cast composto da John Malkovich, Angus Cloud e Alex Wolff.

Altro film in concorso dal cast stellare è The Sweet East, esordio alla regia di Sean Price Williams interpretato da Talia Ryder, Ayo Edebiri, Jacob Elordi e Simon Rex, un viaggio picaresco nell’America contemporanea intrapreso da una giovane donna che ha avuto accesso alle strane sette e culti che proliferano nel paese. Il film, al NOAM grazie alla preziosa collaborazione con la bolognese I Wonder Pictures, è stato presentato alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes.

Nella sezione NOAM EXTRA, il Festival è fiero di portare nuovamente in Italia uno dei film più belli della Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno, La Bête (The Beast), opera straordinaria diretta da Bertrand Bonello e ambientata in un futuro prossimo tra le vie di Parigi e quelle di Los Angeles. Il film vanta la strepitosa prova attoriale di Léa Seydoux ed è una storia d’amore impossibile struggente, distopica, complessa, onirica, filosofica e surreale.

Già annunciato uno degli ospiti internazionali della seconda edizione del Festival, il regista e sceneggiatore americano Tim Sutton, che sarà protagonista di una retrospettiva con i suoi film più importanti e di una masterclass, che si svolgerà domenica 27 ottobre presso il Cinema Sarti prima di ricevere il Premio alla Carriera.

Oltre a Tim Sutton, questa seconda edizione del NOAM porta in Italia Miguel Salgado che sarà in sala per presentare in prima italiana il suo esordio alla regia in concorso Vergüenza (Shame), ritratto moderno della realtà messicana che parla di emarginazione, violenza ma anche solidarietà e racconta la storia di due amici che dopo essere stati presi in ostaggio dovranno lottare fino alla morte l’uno contro l’altro.

Il palco del NOAM ospiterà anche il regista canadese del film horror/slasher In a Violent Nature, Chris Nash, al suo primo lungometraggio. Nash ha realizzato un film geniale, unico nel suo genere, perché In a Violent Nature è sì un film su un boogeyman vendicativo (racconta infatti la storia del redivivo Johnny che si risveglia dalla morte e va alla ricerca del medaglione d’oro che gli è stato rubato da morto, compiendo un vero e proprio sterminio), ma è un’opera originalissima. Sabato 26 ottobre saranno quindi presenti a palco a Faenza un ospite internazionale da USA, Canada e Messico, i tre paesi principali a cui NOAM guarda.

Quest’anno, oltre a quella con I Wonder Pictures, il NOAM si arricchisce di alcune importanti partnership: grazie alla Cineteca di Bologna nella sezione NOAM CLASSIC sarà in programma, in anteprima sulla distribuzione nazionale, il capolavoro restaurato di Wim Wenders, Paris, Texas e grazie a MUBI Italia potremo vedere sul grande schermo del NOAM My First Film di Zia Anger, incredibile “metafinzione” con protagonisti Odessa Young e Devon Ross.

Altra novità di quest’anno, il nuovissimo spazio MEET NOAM, alla Galleria d’arte comunale della Molinella, dove sarà allestita la mostra di illustrazioni The New Indie Highway, un omaggio ai film di A24 attraverso i migliori poster realizzati dai fan e dove si terranno i numerosi talk con gli ospiti.

***

Prima che si aprano le tende del sipario del NOAM, ci saranno alcuni importanti eventi che anticiperanno il Festival.

Il primissimo è mercoledì 25 settembre alle ore 21.00, presso il Cinema Sarti, con la proiezione ad ingresso gratuito di un film molto atteso, Problemista di e con Julio Torres (classe 1987) e con protagonisti Tilda Swinton, RZA, Greta Lee e Isabella Rossellini.

In attesa di conoscere dal vivo Tim Sutton, fra fine settembre e metà ottobre si terrà la prima parte della retrospettiva a lui dedicata: sabato 28 settembre alle ore 20:30 in occasione del Soundscreen Film Festival, al Cinema Mariani (Ravenna) è prevista la proiezione di Memphis; lunedì 30 settembre alle ore 21:00 sarà la volta di Funny Face al Cinema Eliseo di Cesena; domenica 13 ottobre alle ore 17:00 grande evento speciale nella cornice del Vintage Festival con la proiezione del western The Last Son (alle Pescherie della Rocca) e prima aperitivo e talk con il critico cinematografico e giornalista Paolo Mereghetti e infine il 16 ottobre si conclude con la prima nazionale al Cinedream Multiplex di Faenza con Donnybrook.

***

PREZZI BIGLIETTI

Proiezioni serali acquistabili presso le biglietterie dei cinema nei giorni del Festival

Intero € 8.50 Ridotto* € 7.00

Proiezioni pomeridiane e notturne acquistabili presso le biglietterie dei cinema nei giorni del Festival

Intero € 7.50 Ridotto* € 6.00

Accredito Festival – accesso a tutte le proiezioni ed eventi, tote bag e consumazione omaggio presso il bar MEET NOAM acquistabile online in prevendita e presso le biglietterie dei cinema nei giorni del Festival

Intero € 40.00 Ridotto* € 35.00

*Riduzioni per: - soci Filmeeting APS - under 30 - over 65 - categorie di legge

NB. Gli eventi NOAM Anteprima vedono la cassa gestita direttamente alle realtà ospitanti.