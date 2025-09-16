Sabato 20 settembre, alle ore 10.30 presso il parco Giulio Cavina si terrà la cerimonia commemorativa in occasione dell’81° anniversario dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale che ebbero luogo su Monte Cece nel settembre ed ottobre del 1944.

La cerimonia, organizzata dai Comuni di Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio, dalla sezione ANPI di Casola Valsenio e dai gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini di Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio, prevede la deposizione di una corona d’alloro in onore della 1ª Divisione Britannica alla presenza dei gonfaloni comunali.

Durante queste giornate di ottantuno anni fa, le alture di Monte Cece furono teatro di durissimi scontri e dopo giorni di combattimenti resi estenuanti da pioggia, fango e bombardamenti, l’8 ottobre gli inglesi conquistarono la vetta, costringendo i tedeschi a ripiegare. Fra le truppe britanniche parteciparono ai combattimenti il 2° Battaglione dello Sherwood Foresters Regiment, il 1° Battaglione della King’s Shropshire Light Infantry e il 1° Battaglione del Duke of Wellington Regiment. Intanto Casola Valsenio divenne retrovia del fronte: il paese subì pesanti devastazioni e sfollamenti di massa, mentre la popolazione civile affrontava privazioni, rifugi improvvisati e rappresaglie, pagando un tributo altissimo al conflitto.

Monte Cece, teatro di cruenti scontri in passato, è oggi un simbolo della resistenza, del sacrificio e della riconciliazione. La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questo momento di ricordo e riflessione.