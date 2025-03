La terza edizione del Premio Stelle per Lucio, organizzato dal MEI, in programma venerdì 7 marzo al Club Monte Brullo di Faenza avrà 30 artisti saliranno sul palco per rendere omaggio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Un evento tra musica, premi e grandi ospiti .

La serata avrà inizio alle 20:00 con la cena, mentre alle 21:00 partirà lo spettacolo, con un contest che vedrà protagonisti i 30 artisti iscritti, ognuno dei quali eseguirà un brano di Lucio Dalla. Una sfida emozionante, non solo per l’importanza del repertorio affrontato, ma anche perché al termine della serata verrà decretato il vincitore, che riceverà una targa e la produzione di un singolo.

Sul palco si alterneranno tantissimi artisti, tra cui Cialla, Emiliano Curioni, Maladies D’Isis, Leandro Palozzi, Giorgia Del Mese, Martino Chieffo, Laura Tamburini, Matteo Croce, Alessio Amortati, Alessandra Pagani, Mattia Solazzo, Sara Ghinassi, Hardy, DJ, Laura Ammari, Andrea Fontanelli, Anna Valmori, Clelia Liguori, Matteo Venturi, Luca Bollini, Mirko Errani, Mabelle, Ilenia Sala, T.U., Troppo Umani, Laura Sui Coppi, Jacktea, Dirlinger e molti altri.

Premi e riconoscimenti

Ci saranno due premi: la produzione di due singoli ai primi due classificati, uno a cura di PlayTune Records di Marcello Romeo con PMS, e l’altro singolo prodotto da Watt Music Records di Pamela Reale.

Saranno segnalati i primi tre classificati e uno di loro potrà esibirsi al MEI 2025.

Nelle precedenti edizioni, il Premio Stelle per Lucio ha visto premiati Roberta Giallo, Pierdavide Carone, Marino Bartoletti, Roberto Costa, Zois e Isabella Del Fagio.