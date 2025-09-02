A Modigliana la seconda edizione della Cena Itinerante

Seconda edizione per la Cena Itinerante di Modigliana, in programma venerdì 12 settembre, a partire dalle 19, con l’organizzazione di Distretto A Faenza, Agrourbana e CL-Hub. “Saluti da Modigliana”, in realtà, il vero nome della manifestazione, che, sulla falsa riga del format faentino, di cui è una sorta di sorella minore, riempirà il borgo di appuntamenti enogastronomici, culturali, concerti, spazi benessere. Uno dei temi della serata sarà la sostenibilità, al centro anche del murale di Nicola Alessandrini “Difesa della Natura”. Alle 18.30 verrà inaugurata l’opera