Le notti estive acquistano una nuova, inquietante, dimensione a Mirabilandia, dove dal 12 al 17 agosto 2025 torna Suburbia Summer Nightmare, l’evento horror che anticipa l’atmosfera di Halloween nel cuore dell’estate con sei serate ricche di adrenalina, spettacolo e suggestioni da brivido.

Con il calare delle tenebre, il terrore s’impossesserà del Parco divertimenti più grande d’Italia. Nelle aree adiacenti a Reset e Blu River, a partire dalle 20.00, si spalancherà il cancello di Suburbia, la spettrale città abitata da strane creature, che prende vita tra vicoli oscuri, creature mostruose e scenografie immersive. Container misteriosi, il tunnel horror Acid Rain, percorso tortuoso tra mostruosità e pericoli nascosti,e aree tematizzate saranno a disposizione dei più coraggiosi che potranno aggirarsi tra le celle e le gabbie di un manicomio, avventurarsi in un lazzaretto con annesso obitorio o perdersi in una spettrale tendopoli. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, la presenza di oltre 100 figuranti, che daranno corpo e voce a personaggi inquietanti pronti a sorprendere i visitatori lungo percorsi tematici esclusivi.

“Con Suburbia Summer Nightmare vogliamo offrire al nostro pubblico un’esperienza fuori dagli schemi, che unisce intrattenimento e spettacolarità in un formato serale e fortemente immersivo, dichiara Sabrina Mangia,Managing Director di Mirabilandia. L’entusiasmo che questo appuntamento ha generato sin dalla sua prima edizione conferma quanto il pubblico sia alla ricerca di format originali, capaci di sorprendere anche al di fuori dei canoni tradizionali. Suburbia è ormai un marchio distintivo della nostra offerta e continuerà a crescere, stagione dopo stagione”.

Non mancheranno altri show e sorprese per la settimana di Ferragosto. Tutto questo sarà una speciale preview del famoso Halloween di Mirabilandia.

L’evento è incluso nel biglietto d’ingresso a Mirabilandia e sarà anche un’opportunità per godere fino a tarda serata delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma.

Nella settimana di Suburbia Summer Nightmare, dalle ore 17.00 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso – a soli €16,90.