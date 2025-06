L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza un incontro pubblico dedicato al tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che si terrà giovedì 12 giugno 2025, a partire dalle ore 10:30 presso il Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda.

L’iniziativa, dal titolo “Unità Energetiche Rinnovabili – Esperienze e prospettive nel territorio della Bassa Romagna”, vuole essere un’occasione di confronto, approfondimento e condivisione di buone pratiche sui temi dell’energia condivisa, della sostenibilità e dello sviluppo cooperativo.

“La transizione energetica è una sfida che riguarda tutti noi, come cittadini e come amministratori – dichiara il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi -. A Massa Lombarda e in Bassa Romagna crediamo fortemente nel valore della cooperazione e dell’innovazione come strumenti per costruire un futuro più sostenibile e condiviso. Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una grande opportunità per ridurre l’impatto ambientale, promuovere l’autonomia energetica e generare benefici economici e sociali per le nostre comunità. Questo incontro è un passo importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini e per valorizzare le esperienze già in corso sul nostro territorio.”

Il programma prevede:

Ore 10:30 – Saluti istituzionali Stefano Sangiorgi , Sindaco Marina Doni , Dirigente Servizio Ambiente Federico Vespignani , Dirigente Sviluppo Progetti Strategici, Sviluppo Economico e Territoriale

Ore 10:45 – Massimo Alberti , Presidente CER Faenza – Ecologia Integrale

Presentazione del modello cooperativo e delle attività della CER di Faenza

, Presidente CER Faenza – Ecologia Integrale Presentazione del modello cooperativo e delle attività della CER di Faenza Ore 11:05 – Emiliano Galanti , Legacoop Romagna

Esperienza nella costituzione di tre CER cooperative nel 2024, con focus su quella già autorizzata dal GSE

, Legacoop Romagna Esperienza nella costituzione di tre CER cooperative nel 2024, con focus su quella già autorizzata dal GSE Ore 11:25 – Mauro Parisi , Presidente Cooperativa Agricola Braccianti di Fusignano

Progetti energetici realizzati e in corso sul territorio

, Presidente Cooperativa Agricola Braccianti di Fusignano Progetti energetici realizzati e in corso sul territorio Ore 12:00 – Pierluigi Lorenzi, Membro CTS ITS TEC, docente corsi RED

Esperienze da altri territori e idee per le CER nel nostro territorio

L’incontro ad ingresso libero si propone di offrire una panoramica concreta delle iniziative energetiche rinnovabili attive nel territorio, mettendo in luce il ruolo strategico delle comunità locali nella transizione ecologica.