Non bastano le parole per costruire una città inclusiva: servono gesti concreti, visibili, quotidiani. È con questo spirito che l’Amministrazione comunale di Massa Lombarda ha affisso nei giorni scorsi la nuova segnaletica in CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa – in quattro luoghi pubblici della città: il Palazzo Comunale, Palazzo Zaccaria Facchini, il Centro Culturale Venturini e il Centro Giovani JYL.

Un’azione simbolica ma concreta, che rende questi spazi più accessibili alle persone con difficoltà comunicative, ai bambini, agli anziani, ai cittadini stranieri. In una parola: a tutti.

I nuovi pannelli, realizzati secondo i principi della CAA, traducono informazioni e indicazioni in un linguaggio semplice, visivo, universale, dove parole e immagini convivono per abbattere le barriere.

Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso avviato già da tempo dall’Amministrazione, e rafforzato dalla conferenza “Anche io posso”, svoltasi il 12 aprile scorso in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dei Disturbi dello Spettro Autistico. Un evento che ha riunito esperti, associazioni, educatori, famiglie e istituzioni per riflettere insieme sul significato dell’autonomia, sulle opportunità di socializzazione, e sulle tante strade possibili per vivere pienamente la comunità.

“La comunicazione è un diritto fondamentale di ogni persona. Tuttavia, per alcune persone, per diverse motivazioni, la comunicazione può essere una sfida quotidiana. La CAA può aiutare a superare queste barriere e a promuovere l’inclusione e la partecipazione nella società. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso – afferma l’assessora Laura Guardigli –: dagli uffici comunali agli educatori, dalle associazioni alle famiglie, che ogni giorno ci stimolano ad andare oltre la semplice sensibilizzazione. Questa segnaletica è solo l’inizio: continueremo a lavorare per una Massa Lombarda più accogliente, dove ciascuno possa dire davvero: “Anche io posso”.

La nuova segnaletica si inserisce in questo sguardo lungo, come primo tassello di un’azione più ampia che coinvolgerà altri edifici pubblici e momenti della vita civica. Un messaggio forte e visibile, a partire dai luoghi istituzionali, per dire che inclusione significa presenza, accessibilità, ascolto e impegno quotidiano.