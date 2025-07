A Massa Lombarda l’ultimo saluto a Edda Gaudenzi e Luca Cantagalli

Lutto cittadino a Massa Lombarda per il giorno dell’ultimo saluto a Edda Gaudenzi e Luca Cantagalli, i due coniugi scomparsi la scorsa settimana a Cotignola, all’età di 55 e 57 anni, in un incidente stradale mentre erano in sella alla loro moto. Tantissimi oggi si sono presentati al Santuario della Madonna della Consolazione, al cimitero di Massa Lombarda, per stringersi attorno al figlio Lorenzo e ai genitori di Edda e Luca. Oltre a parenti e amici, c’erano i ragazzi del Basket Lugo, le diverse realtà cooperative operanti nel sociale, le amministrazioni pubbliche della Bassa Romagna e della Romagna Faentina, con i sindaci e con tanti dipendenti comunali.

Edda Gaudenzi era stata bibliotecaria a Massa Lombarda e impiegata al Comune di Solarolo. Luca Cantagalli lavorava nel settore commerciale per la Siegenia Gruppe, ma era soprattutto un volontario attivo, impegnato nel settore giovanile del Basket Lugo e in numerose associazioni come Pro Loco, IOR, AIRC e ANT.