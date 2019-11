Ieri la Oremplast Tennis Arena di Massa Lombarda ha ospitato la prima edizione del torneo di tennis in carrozzina “Wheelchair Tennis Fit”. Nel corso della giornata sul nuovo campo della struttura coperta si sono sfidati giocatori professionisti in incontri di singolo e doppio.

Al torneo erano presenti anche il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, il vicesindaco Carolina Ghiselli, l’assessore regionale Andrea Corsini, la campionessa di tennis Sara Errani, il presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda Fulvio Campomori e il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Luciano Tarozzi.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato a Massa Lombarda la prima tappa in regione di questo importante torneo – commenta Daniele Bassi -. Non è stata solo un’iniziativa sportiva. In campo ho visto tanta passione e umanità, due valori che hanno reso questo appuntamento davvero speciale, come testimonia anche la presenza dell’assessore regionale Corsini e della nostra campionessa Sara Errani, che ringraziamo per la loro disponibilità”.

L’evento ha rappresentato la prima tappa regionale del torneo, inserendosi in una serie di tre tornei con master finale. Le altre tappe del tour si svolgeranno a Forlì e ad Albinea (Re).

Il torneo è riconosciuto dalla Federazione italiana tennis ed è organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al significativo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, che opera in collaborazione con il Fondo di Beneficenza di Crédit Agricole Italia.