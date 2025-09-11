È stata inaugurata ieri in Corso Vittorio Veneto La Suite del Benessere, il nuovo centro estetico aperto da Ervina Progmi.

Al taglio del nastro ha preso parte anche il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi, che insieme alla titolare ha dato avvio a questa nuova realtà dedicata alla cura e al benessere nel cuore della città.

“Accogliamo con soddisfazione l’apertura di una nuova attività a Massa Lombarda – ha dichiarato il sindaco Stefano Sangiorgi – perché rappresenta un segnale di vitalità e fiducia. È sempre un motivo di orgoglio vedere giovani che scelgono di investire e di costruire qui il proprio futuro. La nostra comunità cresce anche grazie a chi, con impegno e determinazione, decide di mettere in campo idee e professionalità”.

La storia di Ervina, di origini albanesi e da anni residente in Italia, è segnata da passione e determinazione: grazie al suo percorso personale ha potuto realizzare il sogno di aprire un’attività tutta sua, che oggi arricchisce l’offerta commerciale e i servizi della città.

Un segnale positivo che testimonia la volontà di investire e di guardare con fiducia al futuro della città.