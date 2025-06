Un nuovo traguardo per la sostenibilità e l’innovazione industriale: venerdì 20 giugno alle ore 14, nella sede di Oremplast in via Martiri della Libertà 60 a Massa Lombarda, sarà presentato ufficialmente il Polo nazionale per il riciclo della plastica leggera. Un’iniziativa di rilievo nazionale, che segna un passo concreto verso un’economia circolare avanzata e rappresenta un’opportunità strategica di sviluppo green per il territorio.

L’incontro vedrà gli interventi del Sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, e del progettista Jacopo Fedi, concludendo con l’intervento del Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy Vincenzo Colla.

“Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita sostenibile di Massa Lombarda – ha dichiarato il Sindaco Stefano Sangiorgi -. Abbiamo scelto di sostenere e promuovere la nascita di un polo nazionale dedicato al riciclo della plastica leggera perché crediamo in un modello di sviluppo che unisce innovazione industriale, tutela ambientale e nuove opportunità di lavoro. Questa iniziativa conferma la capacità del nostro territorio di attrarre investimenti di qualità e di porsi all’avanguardia nei processi della transizione ecologica. È una sfida che accogliamo con orgoglio e senso di responsabilità, al fianco di imprese, istituzioni e cittadini”.

L’iniziativa, promossa da Italiana Polimeri, rappresenta una nuova opportunità occupazionale per il territorio. Il nuovo polo contribuirà in maniera significativa agli obiettivi regionali di transizione ecologica, promuovendo filiere sostenibili e nuovi modelli di economia circolare.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, i rappresentanti sindacali, le scuole, gli istituti di formazione e gli operatori economici e imprenditoriali del territorio.