L’Oremplast Arena del Circolo Tennis di Massa Lombarda ha ospitato, nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre, oltre trenta tennisti con disabilità intellettiva relazionale provenienti da tutta Italia in occasione del Master nazionale del circuito FISDIR.

Alla premiazione ha partecipato anche Stefano Sangiorgi, sindaco di Massa Lombarda.

La manifestazione, a carattere sportivo agonistico, ha concluso il circuito articolato su sei tappe sparse in tutta Italia, laureando il campione italiano di tennis FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali) di ogni categoria (singolo, doppio e doppio misto).

“Sono stati momenti di grande emozione quelli vissuti durante queste due giornate – dichiara il Sindaco Stefano Sangiorgi -. Ragazze e ragazzi di tutte le età ci hanno regalato una lezione di vita straordinaria, dimostrando una forza e una resilienza che ci hanno profondamente toccati. Ringrazio il Circolo Tennis Massese per aver organizzato un evento così importante, che ci ricorda quanto lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e crescita. Voglio sottolineare come l’amministrazione comunale sia profondamente impegnata a promuovere l’inclusione, e non a caso abbiamo istituito una delega specifica per questo ambito nel mandato 2024-2029. Sono certo che iniziative come questa possano contribuire a costruire una comunità sempre più accogliente e solidale.”