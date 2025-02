Torna per il sesto anno consecutivo Sorelle Festival, la rassegna dedicata alla sorellanza e alla parità di genere, nata nel 2020 sotto la cura dell’associazione Fatti D’arte. Per tutto il mese di marzo il territorio faentino si terranno mostre d’arte, laboratori, performance, talk, con l’obiettivo di raccontare e celebrare la sfera femminile attraverso diverse prospettive.

Quest’anno, dall’1 al 30 marzo 2025, Sorelle Festival torna con “Scatenate”. Il tema che unirà tutti gli eventi sarà legato alla libertà femminile, al desiderio di uscire dalla gabbia dei pregiudizi e degli stereotipi che ancora troppo spesso soffocano le donne. In linea con questa volontà, Sorelle Festival intende dedicare uno sguardo particolare ai movimenti femministi che hanno segnato gli anni Sessanta e Settanta nel territorio di Faenza e della Romagna, affermando con convinzione che la libertà non è un privilegio, ma un diritto sia degli uomini che delle donne.

Per ricostruire e valorizzare questa importante pagina di storia, Sorelle Festival lancia un appello a chiunque possieda foto, volantini, manifesti o articoli di giornale relativi ai movimenti femministi di quegli anni. Questi preziosi documenti saranno fondamentali per creare un archivio condiviso e per organizzare una mostra che possa far rivivere le emozioni e le battaglie di quel periodo: un viaggio in grado di far riscoprire le libertà raggiunte e una base di partenza per riflettere su quelle che ancora ci spettano.

La mostra, realizzata con materiali raccolti, si svolgerà dal 18 al 31 marzo 2025, al termine della quali i materiali verranno riconsegnati ai proprietari. Oltre alla mostra è previsto un talk di approfondimento storico con la partecipazione di persone che hanno vissuto in prima persona quei momenti.

Come partecipare? Chi desidera contribuire con i propri materiali ha due opzioni: può inviare i materiali via email all’indirizzo sorellefestival@gmail.com oppure consegnarli di persona presso la Bottega Bertaccini di Faenza (orari: 9:00-12:30 / 15:30-19:00; chiusa il lunedì mattina e la domenica).

La raccolta terminerà il 20 febbraio 2025, giornata in cui si terrà un incontro speciale alla Bottega Bertaccini alle ore 16:30. L’evento, accompagnato da una “merenda femminista”, sarà l’occasione per presentare ufficialmente il programma della VI Edizione del festival.