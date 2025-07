A Marina di Ravenna si chiude il sipario del Campionato Italiano Giovanile 2025 di Beach Volley. Ieri, giovedì 3 luglio, si sono giocate le ultime partite dell’Under 20 maschile e femminile che hanno chiuso la sei giorni di match dedicati al Campionato Italiano Giovanile.

Sabato 28 e Domenica 29 sui campi del bagno Marina Bay di Marina di Ravenna sono scese in campo le coppie Under 16 maschili e femminili. A trionfare nel tabellone maschile è stata la coppia tutta ravennate formata da Alessandro Camilli e Filippo Bezzi che in finale ha battuto il duo Giovanazzi – Festi. La medaglia di bronzo è andata alla coppia Vitali – Rossini. Nel femminile, invece, a vincere è stato il duo formato da Mia Carminati e Adele Pasquetto che solo ai vantaggi del tiebreak sono riuscite a piegare la coppia Bimbi – Landonio. Ultimo gradino del podio per Casarin – Bampa. Lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio è toccato alle coppie maschili e femminili Under 18. A vincere il torneo maschile sono stati Riccardo Santomassimo e Marco di Felice battendo il duo Di Blasio – Tiozzo Netti, ad occupare il terzo posto della classifica la coppia Ozzi – Bianco. Nel tabellone femminile la vittoria è andata a Viola Durand e Ilaria Nozza che al tiebreak hanno battuto Cottafava – Branchi. Terzo posto per Pomponio – Quadranti. A chiudere la tappa giovanile è stato il torneo Under 20 che nel maschile ha visto imporsi Mattia Falzaresi e Michele Dall’Orto in finale contro Bernardini – Frinolli. Ultimo gradino del podio per Santomassimo – Di Felice. Nel femminile a trionfare è stata la coppia tutta ravennate formata da Anna Turchetti e Caterina Ravaioli che in finale ha battuto il duo Caramaschi – Arienti, medaglia di bronzo per Zuffi – Carli.

Terminate le tappe giovanili Marina di Ravenna ospiterà la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di Beach Volley. Dopo Caorle e Catania da venerdì 4 luglio a domenica 6 luglio arriveranno sui campi del bagno Marina Bay 68 coppie, 34 nel tabellone maschile e 34 in quello femminile. La giornata di venerdì sarà dedicata alle fasi di qualificazione, mentre domani, sabato 5 luglio, si giocheranno tutte le partite delle pool e gli ottavi di finale, domenica andranno in scena i quarti, le semifinali e le finali.

Nel tabellone maschile sono dieci le coppie che partiranno direttamente dal main draw: Andreatta/Benzi, Bonifazi/Acerbi, Marchetto/Dal Molin, Spadoni/Luisetto, Sacripanti/Titta, Geromin/Camozzi, Mussa/Santos, Krumins/Caminati e le due wild card Zoli/Monti e il duo Dall’Orto/Falzaresi (vincitori della tappa giovanile Under 20).

Anche nel tabellone femminile, saranno dieci le coppie al via dal main draw: Frasca/Gradini, They/Breidenbach, Ditta/Benazzi, Mancinelli/Sestini, Sanguigni/Balducci, Calì/Allegretti, Mattavelli/Tega, Toti/Annibalini e le due wild card Nika/Toppetti e la coppia Turchetti/Ravaioli (vincitrici della tappa giovanile Under 20).