Sabato 1 marzo, in viale Zara 19 a Marina di Ravenna, al circolo ARCI, si accendono i fuochi di marzo, i lòm a merz, l’iniziativa organizzata da Il Lavoro dei Contadini, con tante adesioni in provincia di Ravenna e non solo.

L’evento inizierà alle ore 15 con “Zughé lavurè”. Pomeriggio dedicato ai bambini con Roberto Papetti. Il gioco e il giocattolo tradizionale dei bambini della costa Romagnola. Racconti, giochi e animazione di giocattoli. Merenda per i bambini offerta dalla Pasticceria Fior di Crema.

Ore 19,30 Rito del Fuoco in cortile, tutti attorno al fuoco con aperitivo e stuzzichini

Ore 20,30 Cena con pesce locale e di stagione preparato da Pierangelo Orselli con lo staff del circolo. Proiezione commentate da Roberto Papetti e Mauro Zanarini di immagini del paese e dei pescatori, del mercato ittico negli anni favolosi della pesca del primo dopoguerra e del libro “Le scuole elementari di Marina di Ravenna” con i giochi e divertimenti degli anni 50 e 60.

Menù: Pavaracce alla marinara – Strichetti artigianali con ragù di pescato del giorno- Fritto di Paranza – Zuccherini romagnoli. Vino in abbinamento: Bianco delle colline romagnole

Costo della cena e aperitivo: €. 28,00

Info e Prenotazione: 335 375212 maurozanarini@gmail.com