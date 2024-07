Si è concluso recentemente presso la diga foranea Sud di Marina di Ravenna il Corso per Conduttori e Soccorritori Moto d’Acqua organizzato dai Vigili del Fuoco. Iniziato il 1 luglio 2024, il corso ha visto la partecipazione di 16 allievi provenienti da diversi comandi della regione Emilia-Romagna: Ravenna (8 partecipanti), Ferrara (3), Forlì-Cesena (2), Bologna (2) e Rimini (1).

Gli istruttori, esperti nella conduzione di moto d’acqua, sono stati selezionati dai comandi dei Vigili del Fuoco di Savona, Lucca e dalla Direzione dei Vigili del Fuoco della Toscana, garantendo un alto livello di formazione.

La realizzazione del corso è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna, che ha fornito supporto logistico fondamentale per il buon esito delle attività formative.

Al termine del corso, tutti e 16 i partecipanti hanno acquisito le competenze e le abilità necessarie per le manovre negli interventi tecnici urgenti di soccorso nautico. Ora, questi vigili del fuoco sono abilitati alla conduzione delle moto d’acqua in dotazione al Corpo, ampliando così le loro capacità operative e migliorando la prontezza di intervento nelle situazioni di emergenza in ambiente acquatico.