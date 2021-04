A maggio torna la Cena Itinerante ma #acasatua

24 ristoranti, 3 botteghe, 31 cantine e 2 birrifici hanno deciso di aderire alla Cena Itinerante 2021, il format ideato da Distretto A che, a causa della pandemia, per il secondo anno consecutivo, si terrà a distanza, con la possibilità di ordinare un piatto e una bottiglia di vino fra le varie attività che si sono unite all’iniziativa. La novità riguarda i confini dell’evento stesso, non più unicamente faentino, ma che abbraccia Romagna ed Emilia, grazie anche alla collaborazione con l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna. Al ristorante o nelle case quindi si potrà ordinare un menù prestabilito, ancora però da definire, e partecipare così alla Cena Itinerante che sarà ripetuta tutti i venerdì, i sabato e le domeniche di maggio. A Luce Raggi il compito di racchiudere il tema scelto quest’anno in una ciotola realizzata in edizione limitata.

Il programma (in aggiornamento)

5/16 maggio

LA BAITA + IL TEATRO

Asporto e consegna / Pranzo e cena

Prenotazioni fino alle 19.30

0546 21584 / 333 3875661

Spezzatino di maiale, le mele e il pane di frutta secca 9.00 €

Atto Secondo Romagna Sangiovese DOC 2019 13.00 €

21/22/23 – 28/29/30 maggio

LA BAITA + IL TEATRO

Asporto e consegna / Pranzo e cena

Prenotazioni fino alle 19.30

0546 21584 / 333 3875661

Bombette di fegatini di vitello, la sua rete e l’alloro con limone e cacio 9.00 €

Atto Secondo Romagna Sangiovese DOC 2019 13.00 €

TUTTI I WEEKEND

AGROFFICINA + VILLA VENTI

solo asporto 392 474 6729

Paolo Francesca7.00 €

TUTTI I WEEKEND

CAMPANARA + PERTINELLO

https://www.osterialacampanara.it/shop/

oppure 333 4073324

consegne a domicilio anche a Faenza

Bocconi divini: carpaccio di bovina romagnola e tartare di frutta fresca in salsa agrodolce e spezia. 10.00 €

TUTTI I WEEKEND

CUCINA DEL CONDOMINIO + VILLA PAPIANO

https://bit.ly/CondominioOrdinaOnLine o 327 680 3847

Cannelloni di ragù di faraona Dott. Pelloni, polvere di alloro e besciamella di carote 8.00 €

14/15 MAGGIO

POSTRIVORO and friends con DAVIDE DI FABIO

MENTA E ROSMARINO Casa Girelli, Via San Bernardo, 12, Faenza

prenotazioni al 347 225 8122

RIVIERA BURGER (hamburger di pesce) 8.00 €

TUTTI I WEEKEND

CASA ARTUSI + GIOVANNA MADONIA

prenotazioni 3937094518 anche whatsapp

VELTRO – Piada di granì antichi all’olio EVO con svizzera di bovino e mora romagnola, squacquerone DOP, cipolla agrodolce e tarassaco selvatico 10.00 €

14/15/16 – 21/22/23 – 28/29/30 maggio

O FIORE MIO HUB + PIAN DI STINTINO

https://ofioremio.it/it/ordina-online/ o 0546 604847

7 / 8 MAGGIO

O FIORE MIO HUB + GIN GADIR & TONICA

TUTTI I WEEKEND

CAPPELLETTO AL CONTRARIO + INVINO

TUTTI I WEEKEND

DON ABBONDIO + STEFANO BERTI

TUTTI I WEEKEND

IL TORTELLINO + CANTINA DEL FRIGNANO

Raviolo dei LUSSURIOSI: Raviolo giallo e nero con tartare di gamberi e burrata, crema al limone e alloro 10.00 €

7/8/9 – 14/15/16 maggio

LOCANDA DI BAGNARA + TENUTA MASSELINA

Inferno, purgatorio e paradiso. 3 piatti in sequenza 15.00 €

21/22/23 – 28/29/30 maggio

LOCANDA DI BAGNARA + TORRE SAN MARTINO

TUTTI I WEEKEND

CLANDESTINO + BACCAGNANO

7/8/9 – 14/15/16 maggio

AKAMI + CASTELLO DI LUZZANO

21/22/23 + 28/29/30 maggio

AKAMI + BOLE WINE

TUTTI I WEEKEND

BERNABE FAENZA + CAVAZZA ISOLANI

7/8/9 – 14/15/16 maggio

CASA SPADONI + CA DI SOPRA

21/22/23 – 28/29/30 maggio

CASA SPADONI + FATTORIA ZERBINA

TUTTI I WEEKEND

CORONA + TENUTA UCCELLINA

7/8/9 – 14/15/16 maggio

LA ROTONDA CUCINA SUL MARE + GALLEGATI

21/22/23 – 28/29/30 maggio

LA ROTONDA CUCINA SUL MARE + CANTINA SETTECANI

TUTTI I WEEKEND

LOCO SQUAD + GAGGIOLI VINI

TUTTI I WEEKEND

MATILDE DEL MONTICINO + BIRRIFICIO VALSENIO

TUTTI I WEEKEND

PESCIO + PODERE LA BERTA

TUTTI I WEEKEND

ANDREA RONDINELLI + TENUTA CASALI

14/15 MAGGIO

RELÈVANT + BAR DEL DISTRETTO

prenotazioni 339 502 3823

Club Sandwich gourmet, maiale cotto a bassa temperatura al the affumicato, pomodori confit, cipolla agrodolce e verdure fermentate 12.00 €

TUTTI I WEEKEND

CAJUN solo bottega

7/8/9 – 14/15/16 maggio

BISINI + ZINZANI

21/22/23 – 28/29/30 maggio

BISINI + LA PISTONA

TUTTI I WEEKEND

SOCIETA’ AQUILAE + CA’ PIROTA

prenotazioni whatsapp 347 9743667 (dal 03/05/2021)

ritiro in Via Campidori, 26, Faenza

Lasagnetta al carciofo Moretto con prosciutto cotto, besciamella e Parmigiano Reggiano 7.00 €

Pirotto 10.00 €

14/15/16 – 21/22/23 maggio

PRIMO PIATTI + TENUTA LA PENNITA

Pici al fumo o Quadretti ripieni di pappa al pomodoro su una fonduta di pecorino di Pienza 7.00 €

Sangiovese Superiore 2018 o Pennita Bianco 2020 9.00 €