Questa sera, giovedì 4 luglio alle ore 21, la Rocca di Riolo apre le sue porte per un evento straordinario: “A lume di Candela”, una visita guidata notturna che offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare la storica Rocca rischiarata esclusivamente dalla luce delle candele, creando un’atmosfera suggestiva e affascinante. La visita è in programma per tutti i giovedì d’estate.

Durante queste serate è Caterina Sforza in persona, la leggendaria Signora delle Romagne, a condurre i visitatori attraverso le affascinanti vicende della Rocca di Riolo alla scoperta dei segreti e delle storie che rendono questo luogo così speciale: dalla costruzione della prima torre fino alle ultime modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza ogni angolo della Rocca verrà svelato sotto una luce completamente nuova.

La particolarità di questa visita risiede non solo nell’orario serale, che aggiunge un tocco di mistero e fascino, ma anche nell’illuminazione a lume di candela, che permette di cogliere dettagli e simboli normalmente nascosti alla vista. Le figure e le ombre create dalle candele rendono l’esperienza ancora più immersiva, trasportando i visitatori indietro nel tempo.

Un’opportunità unica per vivere e scoprire la Rocca di Riolo in un modo completamente nuovo e coinvolgente.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.