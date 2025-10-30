Dopo il successo dello scorso anno, torna anche nel 2025 “WEEKENDINMUSICAL”, stage intensivo promosso e organizzato per sabato 8 e domenica 9 novembre dallo staff del Centro Studi Danza & Musical Ssd di Lugo nella sede che ospita l’attività dell’associazione in via Gastaldi nel centro Parco del Lago.

Due giorni densi di formazione ed esperienze per un’autentica immersione nel canto, nella danza e nella recitazione che coinvolgerà il gruppo di ragazzi e ragazze del centro che da anni si esibisce in tutta Italia e partecipa a concorsi nazionali. Giovani che costantemente si perfezionano nelle loro performance grazie alle lezioni di musical dirette da Laura Ghera e dal suo team di collaboratori e collaboratrici, tra cui Letizia Casotti, Sandra Mancusi e Cecilia Rivola.

Un’occasione aperta anche a giovani di altre scuole e territori, desiderosi di cogliere un’opportunità di crescita personale e artistica, lavorando fianco a fianco con professionisti affermati del settore. Un fine settimana per scoprire i segreti del palcoscenico e mettere alla prova, in un clima di condivisione e creatività, il proprio potenziale espressivo, che si tratti di principianti o di interpreti già esperti.

Quattro i docenti che si alterneranno nelle due giornate di stage.

Giovanni Ceniccola – coreografo, docente e performer. Vice-direttore di Musical Times Academy, docente di Modern jazz, Musical Theatre Ensemble e Danza classica.

Simone De Rose – attore, regista, diplomato Scuola del Musical, interprete di alcuni dei più grandi successi teatrali degli ultimi anni come Cats, L’Esorcista, Hair Spray, La Febbre del Sabato Sera, Spamalot, La Famiglia Addams, Il Ritratto di Dorian Gray.

Giulia Fabbri – performer, docente di teatro musicale, protagonista in molti spettacoli in tour per l’Italia come “Mary Poppins”, “Cats”, “Matilda”, “Pretty Woman”. E in scena nel ruolo di Sally Brown quest’anno a Lucca Comics con “Sei un brav’uomo Charlie Brown” del regista Eugenio Contenti.

Denny Lanza – Regista di Musical, coreografo, produttore. Direttore di Musical Times Academy. Regista e produttore di “Spring Awakening” e di “Hair Spray”, ideatore di format come La Giostra del Musica e del concorso nazionale “Into the Musical”.

Lucio Leone – Giornalista, storico e insegnante di storia del Teatro Musicale, autore teatrale. Collabora con Central Palc, Cultura & Culture, Musica361, Riflettori su, Rivista Musical!, L’Opinione. Ha pubblicato “Canto di Natale ed altri racconti”, per Reportage Edizioni. Ha partecipato a programmi televisivi e radiofonici in veste di critico e giornalista.

Per prenotare i due giorni di stage al Centro Studi Danza: info@centrostudidanza.org, Tel. 0545.27237.