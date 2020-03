A Lugo nasce il comitato per evitare la chiusura del Distaccamento di Polizia Stradale: “Puntiamo a 5 mila firme”

Nasce a Lugo il comitato civico “Uniti per la sicurezza stradale”, gruppo di cittadini ed ex agenti di polizia che si stanno mobilitando per evitare la chiusura del Distaccamento della Polizia Stradale di Lugo prevista dal Ministero dell’Interno nell’ambito della riorganizzazione della Polstrada sul territorio. Come prima azione, in questi giorni, il comitato ha fatto partire una raccolta firme per chiedere la sospensione del provvedimento. L’obiettivo è di arrivare a 5 mila partecipazioni. Al fianco del comitato si sono già schierati i sindacati e le associazioni di polizia. Domenica si terrà un banchetto accanto al Pavaglione in Largo Calderoni. Il passo successivo sarà avere una rappresentanza in tutti i Comuni della Bassa Romagna.