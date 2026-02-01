Si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico la prima edizione di Άετός, l’evento promosso da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale a Lugo. La sala gremita ha confermato l’interesse verso temi considerati centrali dagli organizzatori, trasformando l’incontro in un dibattito articolato e partecipato.

I lavori si sono aperti con un focus sulla sicurezza idrogeologica, indicata come una priorità assoluta per la tutela del territorio, per poi proseguire con gli interventi di Francesco Barone, Simone Camanzi, Franco Di Cesare ed Eros Zalambani, che hanno contribuito ad approfondire i diversi aspetti affrontati nel corso del pomeriggio.

Il confronto è stato arricchito anche dalla presenza di esponenti istituzionali e politici di rilievo, tra cui la senatrice Marta Farolfi, il consigliere regionale Alberto Ferrero, il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni e il candidato sindaco a Faenza Gabriele Padovani.

Particolare interesse ha suscitato il momento dedicato al referendum sulla giustizia, con il confronto tra l’avvocato Andrea Valentinotti e l’avvocata Patrizia Zaffagnini. Gli organizzatori hanno espresso un ringraziamento speciale a Valentinotti per aver accettato il dibattito in un’ottica di dialogo aperto e privo di pregiudizi.

A conclusione dell’iniziativa, Gian Marco Grandi e Riccardo Vicari hanno ringraziato relatori e partecipanti per la riuscita della manifestazione. «La grande partecipazione – hanno sottolineato – conferma che Άετός può diventare un progetto capace di dare risposte e voce al territorio. È solo l’inizio di un percorso di ascolto e di proposte per la nostra comunità».