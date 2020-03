A Lugo il Covid Hospital solo in caso di necessità. Ma l’ospedale manterrà i suoi servizi

L’ospedale di Lugo, insieme all’ospedale Ceccarini di Riccione, è stato scelto dalla Regione Emilia-Romagna fra gli ospedali romagnoli per diventare un Covid Hospital nel caso fosse necessario aumentare i ricoveri e potenziare così la disponibilità dei posti letto dedicati ai pazienti colpiti dal Coronavirus. Al momento tuttavia l’ipotesi è ancora lontana dal concretizzarsi. Sono 5 infatti i livelli di saturazione progressivi attraverso i quali il piano messo a punto dalla Regione distribuirà i pazienti più gravi all’interno della rete ospedaliera regionale. Inoltre, per un ospedale essere utilizzato come Covid Hospital non significa perdere tutti gli altri servizi rivolti alla cittadinanza, ma semplicemente dedicare spazi appositi, isolabili, con relative dotazioni di personale, per pazienti con Coronavirus.