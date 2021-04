A Lugo i picnic box per sostenere i ristoratori in occasione del patrono Sant’Ilaro

Il consigliere comunale di Lugo Davide Solaroli, noto insegnante, ha lanciato un’altra iniziativa: un picnic box in occasione di Sant’Ilaro, patrono di Lugo, per aiutare gli imprenditori della ristorazione che ancora vedono lontana la possibilità di riaprire le proprie attività per i clienti e continuano a lavorare solo con l’asporto e le consegne a domicilio. La festa per il patrono di Lugo sarà sabato 15 maggio. Non si sa ancora quali saranno le norme che regoleranno la vita sociale di qui ad un mese. L’iniziativa è comunque ideata per essere portata avanti con qualsiasi limitazione e volendo anche replicabile in altri momenti dell’anno.