Saranno migliaia le persone che animeranno e affolleranno il centro storico di Lugo nel week-end dal 27 al 29 Giugno. La città si prepara infatti ad accogliere la 26esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, i Campionati Nazionali Under 15 della FISB, la Federazione Italiana Sbandieratori, oltre alla Para Tenzone, competizione riservata alle diverse abilità, in questo caso senza distinzione per fasce di età. Gruppi storici di ogni parte d’Italia giungeranno in Romagna da ogni parte d’Italia per seguire e sostenere i giovani alfieri sbandieratori e i musici che li accompagneranno nelle loro esibizioni.

Saranno ben 40 i gruppi in gara per i Giovanili della Bandiera, con alcune delle città dove le rievocazioni storiche sono più importanti e radicate, come Asti, Ferrara o Ascoli Piceno, rappresentate da compagini di più borghi o contrade. Una forte presenza anche dalla Toscana dove i palii storici sono numerosi, ma anche tanti sbandieratori dalle altre regioni italiane, dalla Lombardia alla Puglia, passando per Veneto, Piemonte, Abruzzo, Lazio, Liguria, Piemonte e Marche oltre che dall’Emilia Romagna. I colori di casa saranno difesi dai rioni lughesi di Brozzi, Stuoie e da un gruppo di Contesa Estense – Ghetto. E per quanto riguarda i dintorni, da segnalare anche la presenza degli sbandieratori del Palio del Niballo di Faenza.

Ilprogramma prevede per venerdì 27 giugno alle ore 20.30 la Cerimonia di Apertura dei Giochi nella piazza del Pavaglione, con la sfilata e la presentazione di tutti i gruppi partecipanti nel contesto di una serata nella quale la città di Lugo potrà accogliere ufficialmente i tantissimi ospiti e aprire le proprie porte all’evento. Il giorno successivo via alle prove, che saranno suddivise su due campi gara, uno sarà quello di piazza Mazzinial centro del quadriportico del Pavaglione, l’altro invece quello di piazza dei Martiri, tra Rocca Estense, monumento a Francesco Baracca e Pavaglione stesso. Tre le categorie previste: Esordienti, dai 7 ai 9 anni; Giovanissimi, dai 10 ai 12 anni; Under 15, dai 13 ai 15 anni.

Il programma di Sabato 28: nel Pavaglione dalle ore 8 alle 13 Squadra e Musici Under 15, dalle 16 alle 19.30 Squadra e Musici Giovanissimi; in piazza dei Martiri dalle ore 8 Singolo Esordienti, dalle 9.50 Singolo Giovanissimi, dalle 11.30 Coppia Esordienti, dalle 16 Singolo Under 15. Domenica 29: in piazza dei Martiri dalle ore 8 Coppia Giovanissimi, dalle 9.45 Coppia Under 15; nel Pavaglione dalle 8 Squadra Esordienti e a seguire la Para Tenzone. In chiusura della mattina di domenica le premiazioni.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata dalla FISB alla Contesa Estense, associazione che organizza e promuove le gare e le rievocazioni storiche lughesi del mese di maggio che culminano con il Palio della Caveja, ed alle quattro contrade nelle quali è suddivisa Lugo, ovvero Rione de’ Brozzi, Rione Cento, Contrada del Ghetto e Rione Madonna delle Stuoie. Il Comune di Lugo sta fornendo il proprio supporto logistico e organizzativo e nel corso di un week-end che rappresenterà certamente una bella vetrina promozionale e turistica per la città, come dimostra il sold out già dichiarato da tempo nelle strutture ricettive e in quelle di ristorazione. Nella piazza del Pavaglione i rioni lughesi allestiranno anche uno stand gastronomico per fornire i pasti ai gruppi iscritti alla manifestazione. L’amministrazione comunale ha inoltre predisposto aperture straordinarie e ingressi gratuiti ai siti cittadini. Per il Museo Baracca accesso al sabato dalle ore 10 alle 19 e domenica dalle ore 10 alle 13. Aperture straordinarie anche per Rocca Estense e Casa Rossini. In tutti i casi per visite guidate ai gruppi dei Giochi sarà necessario prenotare al tel. 0545.299105 oppure museobaracca@comune.lugo.ra.it.

I numeri dell’evento sono a dir poco importanti e anticipano una presenza massiccia in città per tutto l’arco del week-end. A scendere in gara saranno infatti oltre 1.100 giovani atleti, fra sbandieratori e musici, con altrettanti accompagnatori fra famiglie, amici e rappresentanti delle contrade italiane.

“Questa Amministrazione ha scelto di sostenere con forza tutto il movimento rionale lughese e quanto ruota attorno alla Contesa Estense – dichiara la sindaca di Lugo Elena Zannoni – in particolare per quel che concerne il coinvolgimento di bambini e ragazzi. Ogni volta che i nostri rioni partecipano ad eventi in giro per l’Italia, i racconti dei ragazzi testimoniano un grande entusiasmo. Questa volta saranno loro ad ospitare i coetanei per un grande fine settimana di rievocazioni nel centro di Lugo. Un evento dal quale tutti guadagneranno, dalle strutture ricettive ai commercianti, fino alla visibilità che la stessa città di Lugo otterrà in queste giornate”.

“Orgoglio e promozione territoriale – commenta l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato– sono le direttive che guidano l’organizzazione di questo grande evento, per la prima volta a Lugo. Verranno migliaia di persone da tutta Italia, e molte visiteranno Lugo per la prima volta. I giochi si terranno in una cornice eccezionale, letteralmente tra quelli che sono, per antonomasia, i luoghi simbolo della nostra città: il Pavaglione, piazza Baracca con il monumento di Rambelli e la Rocca. Gruppi e accompagnatori potranno visitare la Rocca, il centro della città e il museo Baracca in orari speciali. Un evento di questo tenore avrà certamente un impatto sulla viabilità del centro, ma siamo convinti che i benefici per Lugo e per chi ci lavora saranno largamente superiori rispetto ai disagi”.

Per quanto concerne logistica, viabilità e parcheggi i Giochi Giovanili della Bandiera non comporteranno alcuna variazione alla viabilità e al traffico nel centro storico di Lugo, pur richiamando in città migliaia di persone e appesantendo inevitabilmente la circolazione in alcune fasi della giornata. Non sono infatti previste chiusure straordinarie delle strade. Piazza Garibaldi e Largo del Tricolore (l’area della stessa piazza adiacente la Rocca) saranno riservati interamente alla sosta dei bus dei gruppi provenienti da tutta Italia, mentre potrà essere utilizzata quasi nella sua interezza Piazza XIII Giugno. In caso di maltempo o forte vento alcune gare potrebbero poi svolgersi anche nelle ore serali, al momento non previste nel programma, così come all’interno del Palasport di via Sabin. In questo caso a fungere da parcheggio scambiatore per i gruppi sarà anche il piazzale Veterani dello Sport di stadio e piscina.

La manifestazione gode del supporto e del contributo del Comune di Lugo, nonché del patrocinio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Provincia di Ravenna

ELENCO PARTECIPANTI:

Associazione Aleramica Alessandria

• Battitori ‘Nzegna Carovigno BR

• Borgo Don Bosco Palio di Asti

• Borgo San Lazzaro Palio di Asti

• Borgo San Pietro Palio di Asti

• Borgo Viatosto Palio di Asti

• Rione Santa Caterina d’Asti

• Sbandieratori di Tradizione Astigiana A.S.T.A.

• Borgo San Panfilo Sulmona AQ

• Contrada Il Ponte Forte dei Marmi LU

• Fiamme di Caracosta Cerreto Guidi FI

• Gruppo Storico Megliadino San Vitale PD

• Gioco della Torre Ripa di Seravezza LU

• Il Pozzo di Seravezza Querceta LU

• Palio dei Micci Querceta LU

• Maestà della Battaglia Quattro Castella RE

• Sbandieratori e Musici del Niballo Faenza RA

• Fondazione Palio Città di Ferrara

• Contrada San Giorgio Ferrara

• Contrada San Luca Ferrara

GRUPPI ISCRITTI ALLA PARA TENZONE 2025

• Borgo S. Martino Saluzzo CN

• Borgo San Lazzaro Palio di Asti

• Gruppo Storico Megliadino San Vitale PD

• Sbandieratori di Ferno VA

• Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco TO

• Rione San Paolo Ferrara

• Rione Santa Maria in Vado Ferrara

• Rione Santo Spirito Ferrara

• Sbandieratori Arquatesi di Arquà Polesine RO

• Sbandieratori di Ferno VA

• Sbandieratori e Balestrieri di Volterra PI

• Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco TO

• Sbandieratori e Musici Terre Sabaude Alba CN

• Sbandieratori Torre dei Germani Busnago MB

• Sbandieratrici e Musici di Capriolo BS

• Sestiere di Porta Maggiore Ascoli Piceno

• Sestiere Piazzarola Ascoli Piceno

• Sestiere Porta Romana Ascoli Piceno

• Sestiere Porta Solestà Ascoli Piceno

• Sestiere Porta Tufilla Ascoli Piceno

• Tempesta Città di Noale VE

• Torri Metelliane Cava de’ Tirreni SA

• Contesa Estense – Contrada Ghetto Lugo RA

• Rione Madonna delle Stuoie Lugo RA

• Rione de’ Brozzi Lugo RA