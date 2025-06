A Lugo i Giochi giovanili della bandiera Under 15: migliaia di persone da tutta Italia

Giochi giovanili della bandiera Under 15 a Lugo. Tra musici e sbandieratori, 1.100 i ragazzi iscritti. Ad accompagnarli la delegazione del loro rione e le famiglie. 40 le squadre provenienti da tutta Italia per la 26^ edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Sbandieratori. Ascoli, Asti, Ferrara, rioni dalla Lombardia, alla Puglia, fino ai colori di casa della Contesa Estense o alle formazioni del palio del Niballo di Faenza. Due campi di gara, tanti gli angoli del centro di Lugo dove allenarsi in attesa della propria esibizione. Sabato e domenica mattina le gare.