A Lugo apre un nuovo Centro Antidiscriminazioni, gestito in collaborazione dal Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna per la Romagna e dall’Anffas di Lugo. La sede sarà nel Pavaglione, lato largo della Repubblica 16, nei locali un tempo occupati dagli assistenti civici. L’inaugurazione si terrà alle 10.30 di sabato 22 novembre, con la partecipazione della sindaca di Lugo Elena Zannoni, dell’assessora alle Pari opportunità e diritti Federica Lolli e dei rappresentanti dei due enti.

Il Centro raccoglierà segnalazioni relative a qualsiasi forma di discriminazione, tra cui pregiudizi legati a genere, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere e altre situazioni di vulnerabilità.Il servizio offrirà supporto psicologico, informativo e legale attraverso personale specializzato.

Per le segnalazioni di discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, i cittadini potranno rivolgersi al Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna ai contatti: 0544 1796279, sportello@antidiscriminazione.lgbt.

Per le segnalazioni relative alla disabilità o ad altre situazioni di discriminazione, sarà attivo anche il riferimento di Anffas Lugo, comprensivo del servizio Sai (Servizio Accoglienza e Informazione), al numero 328 8290446 o alla mail anffaslugo@libero.it. Lo sportello Anffas sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e si occuperà di assistenza legale, non psicologica.

«È molto importante che anche a Lugo apra un Centro Antidiscriminazioni, che si aggiungerà a quello di Ravenna – dichiara l’assessora alle Pari opportunità e dirittiFederica Lolli -. La collaborazione tra i responsabili del Centro Antidiscriminazioni di Ravenna e l’Anffas lughese permetterà di potenziare la rete di aiuto a chi subisce discriminazioni, siano esse dovute alla disabilità o inerenti al proprio orientamento sessuale e alla propria identità. Sappiamo che il Centro di Ravenna già raccoglie segnalazioni anche da fuori comune, ed è importante sottolineare che il nuovo presidio del Pavaglione farà lo stesso, rivolgendosi quindi anche a cittadini non residenti a Lugo. L’auspicio è che un punto di riferimento sul territorio possa sensibilizzare, far emergere situazioni sommerse e garantire a chi subisce discriminazioni un luogo sicuro a cui rivolgersi».

Ciro Di Maio, coordinatore del Centro Antidiscriminazioni e presidente di Arcigay Ravenna, sottolinea che «L’apertura di un Centro Antidiscriminazioni a Lugo è un passaggio fondamentale per rendere la nostra provincia più giusta e consapevole. Ogni giorno riceviamo segnalazioni di persone che vivono forme diverse di discriminazione, dalla scuola ai luoghi di lavoro, fino alla vita familiare. Portare questa presenza anche a Lugo significa avvicinare il supporto alle comunità locali e rendere più facile chiedere aiuto. Il nostro obiettivo non è solo intervenire dopo che un episodio si è verificato: vogliamo costruire una cultura del rispetto, lavorare accanto alle istituzioni e alle realtà sociali per prevenire il pregiudizio e offrire strumenti concreti a chi lo subisce – aggiunge Di Maio -. In questo nuovo Centro convergeranno competenze diverse, dalla tutela legale al supporto psicologico. Il Centro metterà in campo anche attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. La prima è già in programma il 30 novembre, dalle 10 alle 13: in collaborazione con l’Ausl e con diverse realtà del terzo settore saremo presenti con attività di counseling e testing per Hiv e altre infezioni sessualmente trasmesse, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’Hiv. È un modo concreto per avvicinare le persone alla prevenzione e promuovere una salute pubblica realmente inclusiva» conclude Di Maio.

Anna Maria Paoletti di Anffas Lugo aggiunge che «Portare lo sportello Sai di Anffas in un contesto centrale come il Pavaglione è un risultato molto importante. Significa rendere più visibile e accessibile un servizio fondamentale per le persone con disabilità e per le loro famiglie, garantendo un punto di riferimento facilmente raggiungibile per chi ha bisogno di supporto, informazioni o orientamento. La centralità della sede permette inoltre di rafforzare la collaborazione con altre realtà del territorio e coi servizi comunali, creando sinergie che rendono più efficace l’accoglienza e l’accompagnamento delle persone. Per noi è essenziale che ogni cittadino sappia di poter contare su un luogo sicuro e su persone competenti, grazie alle quali poter ricevere ascolto e supporto, e questo nuovo Centro rappresenta un passo concreto in questa direzione.

Di Maio e Paoletti esprimono infine il loro apprezzamento per il sostegno del Comune di Lugo: «Siamo grati che l’amministrazione comunale abbia deciso di mettersi al nostro fianco in questo progetto, mettendo a disposizione spazi centrali come quelli del Pavaglione. Questa collaborazione rende più efficace il nostro lavoro e ci permette di essere davvero vicini alle persone che hanno bisogno di aiuto e supporto».