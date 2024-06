La Notte Rosa quest’anno per la prima volta sarà NOTTE ROSA ZEN, con “La Giostra del Benessere”, Festival del Benessere e del Mondo Olistico, un Viaggio interiore ed esteriore di ciò che fa star bene, alla scoperta di colori, profumi, significati di pietre, olii essenziali, campane tibetane, creme e tanto altro nella Meravigliosa Via dello Shopping del Benessere, artigianato e Bio, per poi proseguire nell’Area Relax con Trattamenti Olistici, un approccio al Benessere e al rilassamento, una zona dove provare tutte le novità in campo Zen… e poi la misteriosissima Zona dedicata a Mistero&Magia, con la Saggezza delle Divinazioni e la Lettura degli Oracoli.

A completare l’Evento della NOTTE ROSA ZEN, sarà l’esibizione gratuita a workshop a tema benessere, Musica 432 hz, Rituali e Cerimonie Nativi Americani, Suoni di HandPan, Bagni di Gong e Campane Tibetane.

Sabato e domenica, 6 e 7 luglio a Lid di Savio, in Viale Romagna Zona Ztl.