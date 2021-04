Lido di Dante si prepara alla stagione turistica pulendo la spiaggia. La neonata Pro Loco di Lido di Dante infatti, grazie alla collaborazione di diverse associazioni, ha organizzato per sabato mattina la pulizia della spiaggia dai rifiuti accumulati durante la stagione invernale o, purtroppo, ancora presenti sul litorale dal termine della stagione scorsa. Si tratta di una delle varie iniziative che la nuova Pro Loco ha organizzato come marcia di avvicinamento per l’estate