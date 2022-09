A Lido di Dante la Pro Loco vieta ai cani la spiaggia nord: “Disinteresse e maleducazione”

La Pro Loco di Lido di Dante vieta la spiaggia nord ai cani, una decisione presa dopo la maleducazione di alcuni proprietari dei cani nel corso dell’ultima stagione. Non casi isolati, visto che ogni giorno erano diverse le segnalazioni che arrivavano dalla spiaggia di comportamenti non idonei: cani liberi di aggirarsi fra gli altri ombrelloni, rifiuti fisiologici non raccolti, mancato rispetto delle raccomandazioni, insulti ai volontari. L’area, essendo privata, è sottoposta ai controlli e alla gestione unicamente degli stessi volontari della Pro Loco, che hanno deciso di interrompere il servizio, sperando di poter tornare nel 2023 con un nuovo progetto.