L’Ausl ha recentemente integrato il servizio sanitario di Granarolo Faentino affiancando al dottor Gian Antonio Bianchedi il collega Federico Pepe. Grazie a questa nuova organizzazione, i circa 3.000 residenti della frazione faentina, compreso il circondario, potranno contare sull’assistenza di due medici di Medicina Generale.

“Tra le istituzioni e i cittadini -sottolinea il sindaco Massimo Isola- si è instaurato un dialogo che ha fatto emergere con forza questa esigenza. Siamo riusciti a centrare l’obiettivo e ora chiediamo ai cittadini di fare la loro parte: se vogliamo mantenere questo presidio così importante, è essenziale che il medico abbia un numero sufficiente di pazienti. L’inserimento di un secondo medico a Granarolo Faentino si colloca in un percorso che abbiamo avviato insieme all’azienda sanitaria. Questo approccio ci ha già permesso di risolvere in passato la complessa questione dell’assistenza medica in altre frazioni, dove la mancanza di un medico di medicina generale rappresentava un problema significativo. Anche in quel caso siamo riusciti a dare risposte concrete ai cittadini, e oggi, a distanza di anni, possiamo dire che quella scelta si è rivelata corretta e decisiva. In un contesto in cui il tema della scarsità di medici, sia nelle strutture ospedaliere che nei servizi territoriali, è legato anche alla cosiddetta ‘gobba pensionistica’, il raggiungimento di questi due risultati è tutt’altro che scontato. Si tratta di azioni che rafforzano la qualità della vita nelle frazioni, svolgendo un ruolo cruciale nella costruzione di una città policentrica, che è uno degli obiettivi principali del nostro lavoro. C’è quindi grande soddisfazione per questo importante passo avanti”.

Il dott. Federico Pepe visita in via Pasolini 5 a Granarolo Faentino il lunedì dalle 15 alle 17; i martedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 14 alle 17.