Una nuova iniziativa per i giovanissimi delle Scuole Superiori che unisce lo sport alla musica: si tratta della “Lugo Cup”, torneo di calcio a 7 per under 19, e del “Lugo Music Contest”, sfida tra giovani band emergenti del territorio.

“Da diverso tempo desideravo organizzare qualcosa a Lugo per i ragazzi di Scuola Superiore” afferma Davide Solaroli, insegnante lughese che già in passato ha organizzato a Lugo importanti eventi per bambini, ragazzi, famiglie e scuole.

“In questo delicato momento storico in cui ci troviamo in piena emergenza educativa, mi sono sentito chiamato e in dovere di fare un passo avanti e di impegnarmi in qualcosa di concreto per i nostri ragazzi e ragazze. Dico “nostri” non solo perché ho due figli adolescenti, ma anche e soprattutto perché considero che in una comunità educativa ed educante dobbiamo tutti prenderci la grande responsabilità di sentire e considerare i ragazzi un po’ figli di ciascuno di noi, soprattutto quando le cose non vanno bene. Per questo, già lo scorso settembre avevo manifestato questo mio desiderio a Don Leo Poli, parroco delle Parrocchie della Collegiata e di San Gabriele a Lugo, il quale mi ha gentilmente concesso, per realizzare la mia idea, la disponibilità dell’area esterna della Chiesa di San Gabriele, che comprende un campetto da calcio non più utilizzato dopo l’alluvione di maggio 2023. A questo punto, mi sono rivolto ad alcuni amici, impegnati da anni nello sport e nell’associazionismo, e ho chiesto loro di collaborare alla realizzazione di un torneo di calcio rivolto ai ragazzi delle Scuole superiori del territorio. Marco Mondini presidente dell’associazione sportiva “Romagna Estense”, Alessandro Casati presidente dell’associazione sportiva “Sporting Lugo” e Armand Shatko dirigente dell’associazione sportiva “Vatra” hanno accolto la mia proposta con grande entusiasmo e immediatamente ci siamo messi al lavoro per creare questo “contenitore” che sarà per una quindicina di giorni uno spazio e un’opportunità di incontro e di socializzazione per tanti giovani. Poi, solo in un secondo momento abbiamo aggiunto l’idea della sfida tra i gruppi musicali”.

E così, dal 20 giugno al 5 luglio al campo di San Gabriele sono in programma due partite ogni sera, al termine delle quali si esibiranno, nell’area all’esterno del campo, alcune band emergenti di giovani. “Tutto sarà possibile grazie al fondamentale contributo di tanti amici sponsor” prosegue Solaroli “che hanno compreso perfettamente il bisogno in questo momento che ognuno faccia la propria parte in favore dei ragazzi offrendo il proprio contributo, piccolo o grande che sia. Voglio citare in particolare l’importante sostegno che ci hanno offerto le Distillerie Mazzari e la BCC ravennate forlivese e imolese, due realtà che ancora una volta hanno dimostrato quanto abbiano a cuore il nostro territorio e grazie alle quali sarà ripristinato il campo da calcio e sarà noleggiato il palco. Inoltre, vi sarà anche un punto bar-ristoro che ho proposto di gestire ai ragazzi di GS della parrocchia e tutto l’utile che incasseranno durante le serate sarà destinato a sostenere i loro viaggi in pellegrinaggio o in ritiro spirituale. Mi auguro ovviamente di poter contare anche sulla presenza e sulla collaborazione di tutti i loro educatori e a questo proposito colgo l’occasione per “chiamare a raccolta” tutti coloro che operano a livello locale nel campo dell’educazione e che hanno a cuore la crescita dei ragazzi, perché c’é veramente tanto bisogno di figure di riferimento e di esempi sani e positivi per loro”.

Dal 25 aprile e fino al 2 giugno sarà possibile inviare un messaggio su WhatsApp al 347/9966339 sia per iscrivere la propria squadra alla “Lugo Cup” (scrivendo nome della squadra e nome e cell. del referente) sia per iscrivere la propria band al “Lugo Music Contest” (scrivendo nome della band, nome e cell del referente e inviando video o audio o demo di un brano eseguito dalla band).

Per tutte le info scrivere a torneolugocup@gmail.com e per rimanere aggiornati su tutte le notizie visitare le pagine social Facebook, Instagram e TikTok del Torneo Lugo Cup.