L’Associazione Acquerellisti Faentini organizza a partire da giovedì 16 gennaio 2020 nella propria sede in Via Canal Grande 46 a Faenza (Centro Sociale Corbari), per cinque giovedì consecutivi (16, 23, 30 gennaio, 6 e 13 febbraio), dalle 20.30 alle 22.30, un corso di disegno tenuto dall’insegnante Marinella Zaccherini.

Il corso, per un massimo di 12 persone, è riservato ai soci dell’Associazione Acquerellisti (tessera associativa 10 Euro) e del Centro Sociale (12 Euro). Per info ed iscrizioni, aperte fin da ora, contattare Marinella al 349/1283093, e-mail: mellazak@gmail.com .

Il tesseramento all’Associazione Acquerellisti e al Centro Sociale Corbari è aperto tutti i martedì dalle 20.30 alle 21.45 a partire dal 7 gennaio prossimo presso la sede associativa.