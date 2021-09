A gennaio iniziano i lavori per L’Albergo del Cuore, hotel a Ravenna senza barriere architettoniche e culturali

Partiranno a gennaio 2022 i lavori di ristrutturazione dell’hotel I Cherubini per la realizzazione dell’Albergo del Cuore, il progetto della cooperativa ravennate San Vitale. Un investimento superiore al milione e mezzo, 16 mesi di cantiere, porteranno in via Rocca Brancaleone la nuova struttura ricettiva ideata dallo Studio Officina Meme per turisti con disabilità o esigenze speciali. L’edificio verrà praticamente ricostruito e ripensato, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, per promuovere l’inclusione anche in ambito lavorativo, con l’albergo gestito da ragazzi con disabilità