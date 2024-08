Fiamme alla pineta di Classe nella mattinata di sabato. Alta colonna di fumo, visibile dalla statale e dalla spiaggia intorno alle 11.30. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Ravenna e da Cervia. A bruciare però non era la pineta, ma un’area verde esterna, ad ovest, sull’argine sinistro del Bevano all’interno comunque dell’area protetta del Parco del Delta del Po, in zona Bevanella.

L’intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere l’incendio e di spegnere le fiamme, limitando i danni. Iniziate le indagini dei carabinieri forestali. Sul posto anche la Polizia Locale di Ravenna per coadiuvare le forze dell’ordine.