Incendio nel pomeriggio di domenica a Brisighella, dove, intorno alle 14, una squadra dei Vigili Del Fuoco è intervenuta con un’autopompa. L’allarme era arrivato da un’abitazione in via Baldina: un garage era andato a fuoco. Ingenti i danni causati dalle fiamme. A causa del rogo, anche alcune stanze dell’appartamento sopra il garage sono state dichiarate inagibili. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sull’episodio indagheranno ora i Carabinieri di Brisighella.