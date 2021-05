Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, con al seguito l’autobotte proveniente dal Comando provinciale di Ravenna, è intervenuta in via Paganini, a Lugo, allertata da un passante che aveva visto del fumo provenire dai pressi di un’abitazione.

Vicino all’edificio era andato a fuco un fabbricato di legno, utilizzato come deposito. In poco tempo gli uomini del 115 sono riusciti a domare l’incendio anche grazie alla vicinanza della sede del nuovo distaccamento in Via Bedazzo.

L’incendio però aveva ormai irrimediabilmente danneggiato la casetta in legno e distrutto tutto quello custodito all’interno, varie biciclette ed altro materiale

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.