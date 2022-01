A fuoco in centro la bottega del pittore Fausto Fori, danni ingenti tutti i quadri distrutti | VIDEO

Verso le ore 19,20 in via Tombesi dall’Ova alcuni passanti notando del fumo che usciva dalla saracinesca della bottega del pittore Fausto Fori, hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto anche una pattuglia della Polizia ed un ambulanza del 118, inizialmente si pensava ci fosse qualcuno all’interno, ma i pompieri mentre domavano le fiamme hanno constatato che nel locale non c’era nessuno. Ingenti i danni, tutte le opere del pittore sono andate distrutte, i Vigili del fuoco hanno lavorato per circa due ore. La strada è stata chiusa al traffico, le cause sono al vaglio dell’autorità preposte.