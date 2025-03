Incendio in un’abitazione nella mattinata a Lugo. Un uomo è stato trasportato in ospedale a causa di una intossicazione dovuta al fumo respirato con un codice di media gravità. L’episodio è avvenuto in via Cento, dove un anziano abita da solo. Le fiamme si sono sprigionate dal letto del proprietario di casa. La chiamata alla Centrale Operativa e l’arrivo dei Vigili del Fuoco ha scongiurato conseguenze più gravi. Per permettere agli uomini del 115 di operare in tranquillità, garantendo la sicurezza della zona limitrofa, via Cento è stata chiusa al traffico e ai passanti dalla Polizia Locale della Bassa Romagna.