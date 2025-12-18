Anche quest’anno Fognano vive il clima delle festività natalizie con il presepe allestito sotto il loggiato di Palazzo Focaccia, in via Ciani: un appuntamento che nel tempo è diventato un simbolo di comunità, partecipazione e tradizione condivisa. L’allestimento, realizzato con figure a grandezza naturale e materiali di recupero, nasce dall’impegno di un gruppo di volontari che da oltre dieci anni porta avanti questa esperienza come forma di espressione popolare e artistica, capace di rinnovarsi mantenendo salde le proprie radici.

Il presepe di quest’anno è caratterizzato da un elemento fortemente evocativo: gli ombrelli, grandi e piccoli, sospesi e disseminati lungo il percorso. Un richiamo alle piogge abbondanti che hanno colpito la nostra regione, ma anche un segno di protezione e di resilienza. Ombrelli colorati che, pur ricordando un tempo difficile, diventano simbolo di gioia e speranza, quella speranza che il Natale continua a portare nelle case e nelle comunità.

“Il presepe di Fognano rappresenta una tradizione preziosa, che va custodita e sostenuta – dichiara il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli – perché riesce a tenere insieme memoria, attualità e valori profondi, parlando a tutti con un linguaggio semplice ma potente”.

Sulla stessa linea l’Assessore Dario Laghi “Questo presepe dimostra come le tradizioni, quando sono vissute e condivise, sappiano rinnovarsi e diventare uno strumento di riflessione collettiva. È il frutto di un lavoro corale che rafforza il senso di appartenenza e la capacità di guardare avanti, insieme”.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al Gruppo del presepe di Fognano, presidiato da Sandra Gentilini, per la passione, la cura e la continuità con cui viene portato avanti un progetto che è insieme tradizione, arte e messaggio per tutta la comunità.