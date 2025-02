A fine mese arriva a Punta Marina la nave rigassificatrice

A fine febbraio la nave rigassificatrice BW Singapore sarà a Ravenna. L’annuncio viene direttamente da Sanam. La grande imbarcazione aveva raggiunto l’Italia negli ultimi giorni del 2024, proveniente dai cantieri di Dubai. Approdata al cantiere navale di Fincantieri a Palermo, l’unità galleggiante ha subito lavori di rifinitura tecnica e lavori di messa a punto di alcune apparecchiature, idonee per le successive operazioni di messa in gas e raffreddamento al terminal di Cartagena, in Spagna.

A fine mese avverrà quindi il collegamento alla piattaforma d’ormeggio di Punta Marina, completata lo scorso novembre.