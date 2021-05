A fine agosto il centro vaccinale lascia il Pala De André: individuata nuova area all’Esp

Da agosto il Pala De André tornerà alle sue originarie funzioni di centro fieristico e palazzetto sportivo e non potrà più ospitare la campagna vaccinale. L’Azienda Sanitaria ha già così iniziato a studiare nuovi punti a Ravenna dove trasferire il centro vaccinale, idonei ad ospitare tutte le fasi della vaccinazione e i relativi problemi logistici. Probabilmente ce ne saranno più di uno. Il principale comunque sarà all’Esp, in una struttura retrostante il centro commerciale. Il contratto non è ancora stato firmato, ma nelle prossime settimane l’Ausl fornirà le indicazioni per allestire i nuovi spazi che dovranno essere pronti per la fine di agosto. Se necessario, si sfrutterà spazi anche nella zona ospedaliera, come il Cmp