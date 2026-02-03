A febbraio inizia la sperimentazione degli Street Tutor

A febbraio inizierà a Faenza la sperimentazione degli Street Tutor, persone formate che pattuglieranno particolari luoghi della città attenzionati, con funzioni di vigilanza e di presidio. Si tratta di un’attività che rientra all’interno del progetto “Sicurezza urbana in Unione”, un investimento da 160 mila euro. 128 mila garantiti dalla Regione. Il progetto comprende diverse azioni. Oltre agli Street Tutor, i fondi permetteranno di installare nuove telecamere di videosorveglianza in città e avviare progetti con gli adolescenti, percorsi formativi e occupazionali costruiti insieme a scuole, artigiani, aziende e soggetti del terzo settore, per prevenire comportamenti a rischio e contrastare fenomeni di isolamento o marginalità