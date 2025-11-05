Venerdì 7 novembre, dalle 17 alle 19, la FIAIP Romagna promuove un incontro pubblico dedicato al “Decreto SalvaCasa e al rapporto con la Legge Regionale n. 5 del 25 luglio 2025”, per approfondire le novità legislative che interessano direttamente cittadini, professionisti e operatori del mercato immobiliare.

L’iniziativa si terrà a Casa Spadoni (via Granarolo 99, Faenza) e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di rilievo del settore.

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Faenza, Massimo Isola.

Seguiranno gli interventi del Geom. Andrea Gualandri e di Gian Battista Baccarini, Past President FIAIP, che illustreranno i principali aspetti tecnici e applicativi del decreto.

Saranno inoltre presenti l’On. Jacopo Morrone e il Presidente Nazionale FIAIP, Fabrizio Segalerba, che offriranno un punto di vista politico e nazionale sul tema, con particolare attenzione alle prospettive per il comparto immobiliare.

All’incontro parteciperà anche Roberta Conti, Vicepresidente FIAIP Ravenna.

“L’appuntamento, organizzato da FIAIP Romagna, si propone come un momento di confronto concreto e costruttivo per comprendere le implicazioni del nuovo quadro normativo e le opportunità che ne derivano per cittadini e imprese”.