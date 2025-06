Venerdì 6 giugno alle ore 19.30, nel Complesso Ex Salesiani di Faenza, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Prospettive di sviluppo: il territorio al centro delle politiche economiche”, un appuntamento pensato per approfondire le grandi sfide economiche e sociali che attraversano il nostro territorio e per riflettere sul ruolo strategico che questo possa giocare nelle politiche di crescita.

Al centro del dibattito ci saranno temi cruciali come gli investimenti in infrastrutture, la valorizzazione del comparto energetico, il sostegno all’innovazione e alle start-up, il rilancio dell’occupazione attraverso la formazione tecnica e il rafforzamento del turismo come motore economico locale. Si parlerà anche del tema delle liberalizzazioni e delle scelte politiche necessarie per rendere il contesto regionale più competitivo e dinamico.

All’incontro parteciperanno Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, e Oscar Giannino, giornalista esperto di economia e politiche pubbliche, moderati da Maurizio Marchesi.

Ad aprire la serata con un intervento di saluto sarà Andrea Fabbri, Vicesindaco del Comune di Faenza, a testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione locale dedica alle questioni economiche e di sviluppo del nostro territorio.

L’incontro si inserisce in un momento particolarmente significativo per la nostra regione, che guarda al futuro con la consapevolezza di dover affrontare trasformazioni complesse, ma anche con la fiducia nella forza delle proprie comunità e nella capacità di innovare.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.