A Faenza un concerto per omaggiare gli ultimi 30 anni di musica indipendente italiana

Un concerto per ripercorrere gli ultimi 30 anni di musica indipendente italiana. Domenica pomeriggio in Piazza del Popolo ha fatto il suo debutto Opera Indie, formazione musicale diretta dal Maestro Loris Ceroni che ha omaggiato, durante il MEI, i migliori artisti della scena indipendente: Timoria, Subsonica, Afterhours, Verdena, 99 Posse, Cristina Donà, Bluvertigo, Baustelle, Carmen Consoli, Prozac +, Frankie Hi Nrg Mc e tanti altri. Sul palco un gruppo musicale ormai collaudato formato da Cristian Bagnoli, Tommaso Graziani, Mecco Guidi, Maurizio Dirani e Antonella Nuti, affiancati dal gruppo archi di UniMusicaRomagna. In pratica i protagonista di RockOpera. Ad alternarsi alla voce diversi cantanti come Beatrice Lambertini, Maria Francesca Melloni, Chiara Pelloni, Rodolfo Santandrea, Ilenia Sala e Natan Rondelli. Sul palco anche il corto di Artistation diretto da Mirko Nanni.